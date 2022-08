Innerhofer-Zwillinge feierten Doppelsieg im Pitztal

Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau holte sich am Samstag den Sieg beim Taschachferner-Trail im Rahmen des Pitz Alpine Glacier Trail in Tirol. In 2:20:48 Stunden ließ er seinen Zwillingsbruder Hans-Peter auf Platz zwei um 5:26 Minuten hinter sich.

SN/roast media Sieger Manuel Innerhofer jubelt.

Das Rennen über 28,1 Kilometer und 1600 Höhenmeter haben insgesamt 250 Starterinnen und Starter in Angriff genommen. Bei den Damen gewann die Deutsche Daniela Oemus vor der Skibergsteigerin Johanna Hiermer aus Schladming. Dieses Rennen zählte zur Salomon Golden Trail National Series, wo Manuel Innerhofer nun gute Chancen auf den Gesamtsieg hat.

Insgesamt waren 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der zehnten Ausgabe des Pitz Alpine Glacier Trail dabei. Die Bewerbe führten über acht unterschiedliche Strecken oberhalb der 3000er über einzigartige Pfade und beinhalteten teilweise - je nach Distanz - sogar Gletscherquerungen.

Beim Salomon Ultra, der Königsdisziplin des Pitz Alpine Glacier Trail über 106 Kilometer, siegte Favorit Florian Grasel aus Niederösterreich mit einer Zeit von 15:55 Stunden. Über die 90 km-Distanz war der Deutsche Patrick Mayer nicht zu schlagen. Hier gab es durch Michael Grabner als Drittem einen heimischen Podestplatz. Übrigens: Hier finishte mit Antje Lösch (GER) auch eine Dame. Bereits zum vierten Mal holte sich Marie-Luise Mühlhuber (GER) den Erfolg über die 60 Kilometer Distanz. Mit Rang zwei wurde Julia Walser Köfler die beste Österreicherin. Einen Tiroler Erfolg gab es bei den Herren, wo Rene Mair gemeinsam mit dem Deutschen Sascha Pirke die Ziellinie überquerte.