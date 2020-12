Innerhofer-Zwillinge geben Marathondebüt

Bei der Staatsmeisterschaft in Wien werden die Pinzgauer Ausdauersportler Manuel und Hans-Peter Innerhofer erstmals bei einem Marathon am Start sein.

Die Titelkämpfe wurden wegen Corona in den Advent verschoben und finden nun am 13. Dezember im Wiener Prater auf einer 7-Kilometer-Runde beim Ernst-Happel-Stadion statt. Ein gutes Pflaster für Manuel Innerhofer, der auf dem benachbarten LAZ-Wien-Platz im August schon Silber bei der 10.000-Meter-Staatsmeisterschaft geholt hatte. Sonst war das eingeschränkte Laufjahr ein goldenes für den Pinzgauer: Er holte überraschend den Titel bei der Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Salzburg und wurde am Berg (Gernkogel) seiner Favoritenrolle gerecht.

Weil die internationalen Bewerbe durchwegs der Pandemie zum Opfer fielen, fehlten den Zwillingen vom LC Oberpinzgau die Herausforderungen im Spätherbst. Nun wagen Manuel und Hans-Peter Innerhofer in Wien den Einstieg auf der Königsdisziplin, dem Marathon. "Wir probieren es einfach und schauen wie es läuft", sagt Manuel. "Ein spezielles Training haben wir dafür nicht absolviert, wir wollen es locker angehen." Was im Fall der beiden 25-Jährigen relativ ist: Hochgerechnet von ihren Bestzeiten sollten im Marathon unter 2:30 Stunden möglich sein.

Langfristig hätten die Zwillinge die 42,195 Kilometer ohnedies in Angriff nehmen wollen und eine mögliche Olympiaqualifikation angestrebt. Ihr Training absolvieren die beiden voll berufstätigen Sportler in Eigenregie, seit sie sich im Lauf des heurigen Jahres von ihrem langjährigen Trainer Peter Bründl getrennt haben.