Innerhofers teilten sich die Titel brüderlich auf

Brüderlich aufgeteilt haben sich Manuel und Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) die Staatsmeistertitel im Crosslauf.

In Ferlach siegte Manuel auf der Langstrecke (9,3 km) vor Hans-Peter, der sich seine Goldene auf der Kurzdistanz (3,34 km) holte. Masters-Meisterin in der Kategorie W60 wurde Sabine Hofer (LAC Salzburg), in der U20-Kategorie gab es Bronze für Ann-Kathrin Gruber (Union Salzburg LA).

Das Gelände auf dem Truppenübungsplatz Glainach kam den Pinzgauern mit 35 Höhenmetern pro Runde sehr entgegen. Die beiden, die sich auf die Berglauf-WM im Juni in Innsbruck vorbereiten, setzten sich früh vom übrigen Feld ab. Manuel setzte sich in einem langen Sprint in 27:52 Minuten um zwei Sekunden gegen Hans-Peter durch und holte sich zum zweiten Mal nach 2019 den Crosslauf-Staatsmeistertitel.



Manuel Innerhofer sagte: "Ich bin meinem Bruder für die Führungsarbeit sehr dankbar, weil alleine wäre ich dieses Tempo sicher nicht gelaufen. Hans-Peter hatte doch die Kurzstrecke in den Beinen, das war dann im Endspurt entscheidend. Aber so haben wir es uns gut aufgeteilt, ein Titel für jeden von uns. Es war mein erstes Rennen heuer und ich war in den letzten Wochen etwas krank, daher dachte ich nicht, dass es jetzt schon so gut geht. Cross ist eine meiner Lieblingsdisziplinen, es ist eine gute Vorbereitung für die Berglauf-WM."



Hans-Peter Innerhofer sagte zu den Bewerben: "Es war eine geile Strecke, auf der ich bergauf meine Stärken ausspielen konnte. Mit dem Titel auf der kurzen Distanz habe ich nicht wirklich gerechnet, höchstens mit einer Medaille, weil ich keine Intervalle und nichts Schnelles trainiert hatte. Auf den Sprint wollte ich mich natürlich nicht verlassen, darum habe ich bergauf angegriffen."