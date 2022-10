Innsbruck dreht Partie gegen Fehervar zu 6. Saisonsieg

Der HC Innsbruck hat in der ICE Hockey League den sechsten Saisonsieg im achten Auftritt angeschrieben. Die Tiroler setzten sich am Samstag im Heimspiel gegen Vorjahresfinalist Fehervar mit 5:2 (0:2,3:0,2:0) durch, wobei die Ungarn nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 vorangelegen waren. In der Tabelle schoben sich die Innsbrucker damit vorerst auf Platz zwei vor. Eine Niederlage kassierten indes die Graz99ers mit einem 0:3 (0:0,0:2,0:1) bei Pustertal.

Die "Haie" drehten nach einem verlorenen ersten Drittel die Partie dank ihrer Stärken mit den "Special Teams". Der nach einer Sperre zurückgekehrte Daniel Leavens (24.) im Powerplay und Adam Helewka (31.) im Spiel 4 gegen 4 schafften zunächst den Ausgleich, ehe der vergangene Saison noch für Fehervar spielende Brady Shaw (37.) ebenfalls im Powerplay die erstmalige Führung der Hausherren herausschoss. Im Schlussabschnitt kontrollierte das Team von Head-Coach Mitch O'Keefe das Geschehen, Lukas Bär und Tyler Coulter ließen mit ihren Treffern keinen Zweifel am Sieger. Graz kassierte in Bruneck in der 27. Minute durch Emil Kristensen (PP) und Anthony Bardaro den entscheidenden Doppelpack, nachdem die Steirer davor noch das bessere Team gewesen waren. Ein Comeback gelang nicht mehr. Für die Südtiroler war es erst Sieg Nummer zwei in neun Spielen. Die Grazer bleiben Zehnter.