Innsbruck übernahm Erste-Liga-Führung mit 2:1 gegen Lustenau

Wacker Innsbruck ist neuer Spitzenreiter der Fußball-Erste-Liga. Die Tiroler setzten sich im einzigen Spiel der 22. Runde, das am Freitag ausgetragen werden konnte, vor eigenem Publikum gegen Austria Lustenau 2:1 durch und zogen vorerst drei Punkte am bisherigen Leader Ried vorbei. Die Innviertler sind erst am Samstag in Grödig beim nicht aufstiegsberechtigten Vierten FC Liefering zu Gast.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT P. OCZE Innsbruck fuhr drei wichtige Punkte ein