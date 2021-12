Inter Mailand feiert 5:0-Auswärtssieg gegen Salernitana

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Serie-A den Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan zumindest vorerst auf vier Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte am Freitag durch Tore von Ivan Perisic (11.), Denzel Dumfries (33.), Alexis Sanchez (51.), Lautaro Martinez (77.) und Roberto Gagliardini (87.) einen 5:0-Sieg bei Salernitana. Milan würde am Sonntag mit einem Heimerfolg im Schlager gegen Napoli wieder auf einen Zähler an den Stadtrivalen herankommen.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Kantersieg von Inter in der Serie A