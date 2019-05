Inter Mailand trennte sich von Coach Spalletti

Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand hat sich von Trainer Luciano Spalletti getrennt. Das erklärte der Club am Donnerstag in einer Mitteilung. Als Spallettis Nachfolger wird Ex-Nationalcoach Antonio Conte gehandelt. Laut der Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" hat Conte bereits den Vertrag unterschrieben - am Freitag soll die Personalie demnach offiziell werden.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Luciano Spalletti war seit 2017 Inter-Trainer