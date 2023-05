Inter nach 2:1 gegen Fiorentina wieder Coppa-Italia-Sieger

Der Coppa-Italia-Champion heißt auch 2023 wieder Inter Mailand. Der Champions-League-Finalist behielt am Mittwochabend im Endspiel des italienischen Fußball-Cups im Stadio Olimpico in Rom gegen Fiorentina hauchdünn mit 2:1 die Oberhand. Für die "Nerazzurri" war es der neunte Cup-Triumph der Club-Geschichte und der zweite in Folge. Hauptverantwortlich dafür war der argentinische Stürmer Lautaro Martinez (29., 37.), der vor der Pause doppelt traf.

BILD: SN/APA/AFP/ISABELLA BONOTTO Martinez war von der Fiorentina-Abwehr nicht zu bändigen

Der 25-Jährige hält damit in der laufenden Saison bereits bei 27 Pflichtspieltoren. Fiorentina war durch Nicolas Gonzalez (3.) schnell in Führung gegangen. Im Finish ließ "Joker" Luka Jovic drei hochkarätige Chancen (79., 82., 92.) auf den Ausgleich aus wie auch Gonzalez per Kopf (87.). Dadurch konnten die Mailänder über den zweiten Titel in der laufenden Saison jubeln. Im Jänner hatte Inter schon den Supercup für sich entschieden. Italien - Cup-Finale in Rom: Fiorentina - Inter Mailand 1:2 (1:2)