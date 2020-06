Interkontinentale Play-offs für Katar-WM erst im Juni 2022

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die letzten Teilnehmer für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erst Mitte 2022 feststehen. Die interkontinentalen Play-off-Qualifikationsspiele werden von März auf Juni verschoben, wie das FIFA-Council am Donnerstag in einer Videokonferenz beschloss.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die FIFA tagte medienwirksam

Teams aus Asien, Südamerika, Ozeanien sowie Nord- und Mittelamerika und der Karibik spielen dann die letzten beiden Teams für die WM aus. Die Endrunde des Weltturniers findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar statt. Die Auslosung für die WM-Endrunde solle aber weiter Anfang April stattfinden, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino auf Nachfrage. Die FIFA bestätigte zudem die Terminpläne der Europäischen Fußball-Union UEFA. Damit kann Österreichs Nationalmannschaft in diesem Jahr auch Dreier-Spieltage bestreiten. Nach dem Länderspiel-Fenster im September können in Europa im Oktober und November jeweils drei Partien pro Abstellungszeitraum bestritten werden. Als Test-Event für die WM wird im Dezember 2021 ein panarabisches Einladungsturnier mit 22 Teams aus Afrika und Asien stattfinden. Es werden nur Spieler, die auch für Clubs aus ihren jeweiligen Ländern spielen, dabei sein. Für das Turnier sollen die Stadien und Einrichtungen der WM genutzt werden. Quelle: Apa/Dpa