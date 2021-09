Mit 53 Jahren noch zum letzten WM-Titel einer langen Segelkarriere: Hans-Peter Steinacher über das letzte Highlight und sein neues Leben.

Vor Sardinien holten Österreichs Doppelolympiasieger Hans-Peter Steinacher und Roman Hagara am Sonntag in ihrer letzten Saison noch den WM-Titel in der GC32-Klasse. Im November ist dann endgültig Schluss.

Wie überraschend kam denn der letzte WM-Titel? Steinacher: Der war absolut überraschend, denn wir waren sicher nicht die Favoriten, das war das Team von Alinghi. Aber wir hatten zwei Jahre hartes Training hinter uns und wir wussten: Das ist unsere letzte WM. Mit der Einstellung im Kopf ist alles ein ...