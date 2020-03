IOC beraumt wegen Coronavirus für Dienstag Gespräche an

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) soll am Dienstag aufgrund der Corona-Krise mit den Führungsspitzen der Internationalen Sportorganisationen Gespräche führen. Das berichtete eine nicht näher genannte Quelle aus einem Internationalen Verband. In etwas mehr als vier Monaten sollen am 24. Juli in Tokio die Sommerspiele eröffnet werden.

SN/APA (AFP)/VALERIE GACHE Coronavirus wirft Schatten auf Olympia in Tokio