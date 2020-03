IOC-Chef Bach kann "keine idealen Lösungen versprechen"

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Athleten um Verständnis für mögliche Einschnitte bei der Neuorganisation der verlegten Sommerspiele in Tokio gebeten. "Ich kann keine idealen Lösungen versprechen, aber ich kann versprechen, dass wir die bestmöglichen Spiele haben werden", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einer an die Athleten gerichteten Video-Botschaft.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Bach bat die Athleten um Verständnis