IOC plant Corona-Impfung für Aktive vor Tokio

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) plant in einer Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Olympischen Sommerspiele in Tokio die Impfung aller qualifizierten Athleten gegen das Coronavirus. Das meldete am Freitag die englische Tageszeitung "The Telegraph". Damit soll trotz der Pandemie die Durchführung der Spiele gesichert werden. Die rasche Impfung der Aktiven habe laut dem Bericht für das IOC oberste Priorität.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI IOC-Präsident Thomas Bach kämpft um die Tokio-Spiele

Quelle: Apa/Reuters