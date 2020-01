IOC-Präsident Bach: "Europa ist ein zögerlicher Kontinent"

25 Minuten Zeit für ein Interview. In einem Skizug ins Tal. Und das mit dem mächtigsten Sportfunktionär der Welt. IOC-Präsident Thomas Bach sprach über Chancen für den Weltsport und aufkeimende Kritik an seiner Person.

Wo immer der mächtige IOC-Präsident Thomas Bach auftaucht, ist er umringt von Begleitern, Sportlern oder Bittstellern. Bei den Olympischen Jugendspielen dieser Tage in Lausanne war es ähnlich. Am Montag traf der 66-jährige Deutsche, der seit 2013 im Amt ist, zu den Bewerben hoch über dem schweizerischen Villars ein und bewunderte die jungen Skibergsteiger und Skibergsteigerinnen. Bei der Abfahrt im Bummelzug aus 1806 Metern hatten ausgewählte österreichische Medienvertreter die Chance, den mächtigsten Mann im Sport zu interviewen. Die "Salzburger Nachrichten" waren dabei.

Wie sind Sie mit den Olympischen Jugendspielen in Lausanne zufrieden und welche Botschaft sollen diese Spiele übermitteln? Thomas Bach: Ich bin in verschiedener Hinsicht zufrieden. Wenn Sie vorher zehn Leute gefragt haben, was es hier zu sehen gibt, dann hätten sie 15 verschiedene Antworten erhalten. Deshalb haben wir uns im Vorfeld die Frage nach der Priorität gestellt. In erster Linie sind natürlich die Wünsche der jungen Sportlerinnen und Sportler gestanden. Darüber hinaus können wir bei Jugendspielen neue Sportarten und Disziplinen austesten. Wichtig ist bei allen Austragungen aber, die Spiele inklusiver zu machen. Das heißt die Spiele wieder näher an die Leute heranbringen, sodass die Zuschauer ein größerer Teil des Ganzen sind und sie selbst Sportarten probieren können. Das ist meiner Meinung nach hier für den Winter sehr gut gelungen. Einen Teil dieser Initiativen werden wir übrigens auch diesen Sommer in Tokio sehen unter anderem mit den fünf neuen Sportarten (Baseball/Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen, Anm.). Das war ein Kraftakt, den wir da unternommen haben.

Haben Sie das Gefühl, dass der olympische Gedanke wieder den Weg zurück zum Volk geschafft hat? Vor allem Europa hat zuletzt gegenüber Asien und Südamerika Schwung verloren. Gibt es hier eine kriselnde Beziehung zu Europa? Europa ist im Moment in jeder Richtung ein zögerlicher Kontinent. Nicht nur, was den Sport betrifft. Schauen sie sich die wirtschaftliche, politische oder soziale Entwicklung an - Asien ist mit einer dynamischen Entwicklung ein paar Schritte voraus. Sport ist ein Teil der Gesellschaft und deswegen gibt es in der Tat diese Unterschiede in einigen europäischen Ländern, wo man Olympia skeptisch gegenüber steht und diese Investitionen in die Zukunft skeptisch betrachtet.

Gerade in Ihrem eigenen Land sieht man Ihre Person skeptisch. Viele meinen, dass sich beim Internationalen Olympischen Komitee nichts geändert habe, es gäbe noch immer die Korruption und eine fehlende Transparenz. Was sagen Sie diesen Kritikern? Wir sind mit der Entwicklung zufrieden, weil wir sehen, wie bei allen Leuten, die sich damit beschäftigen, eine leitende Funktion im Kampf gegen Korruption im Sport erreicht haben und das anerkannt wird. Wir haben große internationale Kooperationen initiiert, wo wir mit vielen Regierungen, mit den Vereinten Nationen, mit Interpol oder Europol, zusammenarbeiten.

Befürchten Sie eine politische Einflussnahme von Präsident Wladimir Putin, wenn Russland wegen seiner Dopingvergehen beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS, Anm.) trotz seines Einspruchs ausgeschlossen werden sollte? Nein. Der Sportgerichtshof ist unabhängig und muss diese Entscheidung treffen. Wir haben nur dort zwei Anliegen: Wichtig ist, dass die Entscheidung wirklich schnell kommt und dass sie absolut eindeutig ist und keinen Spielraum für irgendwelche Interpretationen lässt. Im Übrigen gibt es keine Bevorzugung einer Nation. Wir arbeiten mit allen in gleicher Weise zusammen.

Der internationale Gewichtheberverband ist wegen Doping und Korruption in die Schlagzeilen geraten. Wie gehen Sie mit dieser olympischen Sportart um? Wollen Sie hier ein Exempel statuieren? Bei den Gewichthebern haben wir schon ein Exempel statuiert: Wir haben die Quoten der Teilnehmer um 40 Prozent reduziert. Wir haben jetzt den internationalen Verband unter Beobachtung gestellt und wir haben die Suspendierung für die Spiele 2024 in Paris nur unter Vorbehalt aufgehoben - alles in Zusammenarbeit mit der Weltantidoping-Agentur WADA. Hier ist erheblicher Druck beim Verband entstanden,das Antidoping-Programm unter der Leitung der WADA zu reformieren. Im Moment kann man von einem funktionierenden Antidoping-Programm ausgehen.

Sehen Sie bei Olympia Grenzen bei der Kommerzialisierung? Ist da der Gipfel erreicht? Wir haben bei Olympia die striktesten Grenzen bei einer Sportveranstaltung, die man haben kann. Geld ist nicht unser Ziel. Für uns ist Geld Mittel zum Zweck. Wir brauchen Geld und ja, wir erzielen hohe Einnahmen, aber wir erzielen sie, um unsere Mission erfüllen zu können: Das heißt, alle 206 nationalen olympischen Komitees und damit alle Athleten weltweit zu unterstützen. Deswegen geben wir ja 90 Prozent unserer Einnahmen weiter. Der Erfolg unseres Marketing-Konzepts ist für uns ein wichtiger Teil im Erfolg gegen die vorherrschende Skepsis. Kein Sponsor, oder keine große TV-Anstalt würde Verträge sogar bis ins Jahr 2032 unterzeichnen, wenn nicht entsprechendes Vertrauen in die Spiele und in das Management der Spiele durch das IOC vorhanden wäre.

Wie hoch sehen Sie die Chance, dass wieder einmal in Österreich Olympische Spiele stattfinden könnten? Das hängt von den Österreichern ab. Wenn man Olympische Spiele in Österreich haben will, worüber sich sehr viele auch außerhalb Österreichs freuen würden, dann muss man mit dem IOC in den Dialog treten, nach dem neuen Procedere, das wir verabschiedet haben. Da habe ich keine Ratschläge zu geben.

Wie geht das IOC bei der Aufnahme von neuen Sportarten vor? Zwei Voraussetzungen müssen für uns gegeben sein: Das eine ist Geschlechter-Parität und das andere ist keine neuen Sportstätten, für die nicht eine klare Nachnutzung vorhanden ist.

Wie stehen Sie eigentlich zu E-Sports, das sich ja mittlerweile vor allem unter den Jungen etabliert hat? E-Sports, oder E-Gaming ist ein soziales Phänomen, das sehr attraktiv ist für die junge Generation und das wir deswegen auch nicht ignorieren können. Wir haben nach der olympischen Metapher den Anspruch und die Mission für eine bessere Gesellschaft durch Sport beizutragen. Wenn man etwas beitragen will, muss man mit der Gesellschaft auch reden. Man muss die Entwicklung in einer Gesellschaft wahrnehmen. Wir leben nicht auf einer Insel, sondern auf einem Planeten. Wir tauschen uns bereits mit der E-Games-Industrie aus, das ist auch in deren Interesse. Es gibt in diesem Bereich aber eine klare rote Linie, die da heißt: Das sind Killerspiele und Spiele, die Gewalt verherrlichen oder Diskriminierung. E-Sports ist für mich Sport, daran gibt es gar keinen Zweifel, weil auch die Games realitätsnah geworden sind.

Die Athleten kritisieren immer wieder, dass sie das IOC zu sehr einschränkt. Es gibt immer mehr Richtlinien, was Athleten dürfen, oder nicht dürfen. Wie begegnen Sie dieser Kritik? "Die Athleten" kann man wohl nicht sagen. Wenn Sie wissen wollen, wie "die Athleten" fühlen, dann gehen Sie hier in Lausanne herum, schauen den jungen Sportlerinnen und Sportlern in die Augen und fragen Sie sie, was sie vom olympischen Angebot für sich entdecken. Was die Frage der politischen Demonstration betrifft: Da geht es weitgehend um eine Frage des Respekts der Athleten insgesamt zu den Olympischen Spielen und bezieht sich wohlgemerkt auf das Spielfeld und die Zeremonie. Außerhalb können sich die Athleten vollkommen frei äußern. Sie können in die Pressekonferenz gehen und können über die Situation in ihrem Land oder über die Politik in ihrem Land und anderen Ländern frei äußern und sagen, was sie wollen. Die Richtlinien wurden übrigens von der Athletenkommission selbst mitbeschlossen. Mit einer großen Anzahl von Athleten.