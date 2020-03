IOC-Präsident kündigt schnelle Terminfindung für 2021 an

Bei der Suche nach einem neuen Termin für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele von Tokio will das IOC schnell in die Abstimmung mit allen 33 internationalen Sportfachverbänden gehen. Schon am Donnerstag könnte es dazu eine gemeinsame Telefonkonferenz geben, kündigte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Mittwoch an.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Bach bat die Athleten um Verständnis