IOC nimmt nahm Paralympics- und Turnpräsident auf

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bei seiner Versammlung in Buenos Aires am Dienstag unter anderen den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, und den Vorsitzenden des Internationalen Turnerbundes, Morinari Watanabe, in das Gremium gewählt. Der Brasilianer und der Japaner gehören zu den insgesamt neun neuen Mitgliedern.

Weiterhin keinen Sitz im IOC haben hingegen FIFA-Präsident Gianni Infantino und IAAF-Chef Sebastian Coe. Die Spitzenfunktionäre des Fußball-Weltverbandes und des Internationalen Leichtathletik-Verbandes, die unter ihrer früheren Führung von Bestechungs- und Dopingskandalen gebeutelt worden sind, waren in der jüngeren IOC-Geschichte stets quasi automatisch IOC-Mitglieder. Der frühere ukrainische Stabhochspringer Sergej Bubka wurde indes als individuelles IOC-Mitglied aufgenommen. Damit hängt seine Mitgliedschaft nicht mehr an seiner Position als Chef des Ukrainischen Olympischen Komitees. Neu in das IOC gewählt wurden auch die 24-jährige Basketballerin Samira Asghari aus Afghanistan sowie Daina Gudzineviciute (Litauen), Camilo Perez Lopez Moreira (Paraguay), Giovanni Malago (Italien) und Felicite Rwemarika (Ruanda). Als Vertreter ihrer Olympischen Komitees kamen zudem William Frederick Blick (Uganda) und Jigyel Ugyen Wangchuck (Bhutan) hinzu. Mit der Wahl vom Dienstag steigt die Zahl der IOC-Mitglieder auf über 100. Seit 2016 gehört auch Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, dem Gremium an. Sechs IOC-Mitglieder, darunter FIS-Präsident Gian-Franco Kasper, scheiden aus Altersgründen aus. Der 74-jährige Schweizer Kasper war seit dem Jahr 2000 im IOC vertreten. Der Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) hatte vor vier Jahren eine Ausnahmegenehmigung erhalten, nach dem gültigen Alterslimit von 70 Jahren noch vier weitere Jahre Mitglied bleiben zu können. Ab sofort ist Kasper nur noch Ehrenmitglied ohne Stimmrecht. Quelle: Apa/Dpa/Ag.