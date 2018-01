Iraschko-Stolz gewann sensationell in Ljubno

Ausgerechnet die nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Daniela Iraschko-Stolz hat am Sonntag für den ersten Saison-Sieg im ÖSV-Skisprunglager gesorgt. Die 34-jährige Steirerin, die schon am Vortag mit Rang vier ihre Olympia-Nominierung mehr als gerechtfertigt hatte, sprang am Sonntag in Ljubno sensationell zu ihrem 13. Weltcupsieg. Und das nach fast einem Jahr Abwesenheit.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Tolles Comeback für Iraschko-Stolz