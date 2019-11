Irland gegen Dänemark zum Siegen verdammt

Zwei der letzten vier Fix-Tickets für die Fußball-EM 2020 werden am Montag in der Qualifikationsgruppe D vergeben. Die Ausgangslage ist durchaus spannend: Während die Schweiz mit dem Gastspiel in Gibraltar quasi ein Freilos hat, ist Irland zuhause gegen Leader Dänemark zu einem Sieg verdammt. "Immerhin wissen wir, was wir zu tun haben", sagte Irland-Coach Mick McCarthy.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH Irland baut auf den Heimvorteil