Italien schaltete im Frauen-WM-Achtelfinale China aus

Italien hat als vorletztes Team bei der Fußball-Frauen-WM in Frankreich den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft. Die Italienerinnen besiegten am Dienstag im Achtelfinale China 2:0 (1:0). Valentina Giacinti (15.) und Aurora Galli (49.) mit ihrem bereits dritten Treffer als "Joker" erzielten in Marseille die Tore.

SN/APA (AFP)/BORIS HORVAT Giacinti brachte Italien früh auf Aufstiegskurs