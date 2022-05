Italienerin Trevisan im French-Open-Halbfinale

Die italienische Tennisspielerin Martina Trevisan steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Die ungesetzte 28-Jährige besiegte am Dienstag bei den French Open in Paris die nicht ganz fit wirkende Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:2,6:7(3),6:3 und erreichte damit als Erste bei den Frauen das Semifinale. Ihre Gegnerin wird im Duell der beiden US-Amerikanerinnen Cori Gauff und Sloane Stephens ermittelt.

SN/APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Martina Trevisan schreit ihre Freude heraus

Trevisan vergab gegen die an Nummer 17 gereihte Fernandez im zweiten Satz beim Stand von 5:4 einen Matchball und gab den Durchgang noch im Tiebreak an die US-Open-Finalistin von 2021 ab. Die Nummer 59 der Welt ließ sich davon allerdings nicht beirren und stürmte im Entscheidungssatz zu einer 4:0-Führung und verwandelte schließlich nach 2:21 Stunden ihren zweiten Matchball. Trevisan hatte schon vor zwei Jahren in Paris das Viertelfinale erreicht, damals aber gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek verloren. Zu diesem Duell kann es nun frühestens im Finale kommen.