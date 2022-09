Italienreise ohne Dolce Vita

Volleyball: PSVBG-Weltauswahl ist bereit für den Ligastart.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart fehlt den Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg nur noch die richtige Bekleidung: Die neuen Dressen sind wegen logistischer Probleme noch nicht eingetroffen. Trainer-Urgestein Uli Sernow ist froh, dass die Belieferung mit neuen Spielerinnen besser funktioniert. Dieser Tage traf die neuseeländische Mittelblockerin Katherine Adamson ein und machte damit die Salzburger Weltauswahl komplett.

Das intensive Aufbautraining bereits mitgemacht haben die niederländische Diagonalangreiferin Anouk van Noord (zuletzt in Kalifornien aktiv), die bereits seit April in Salzburg weilende Ukrainerin Anastasiia Tychschenko sowie Sonja Schweiger, eine Zuspielerin von Dingolfing (2. deutsche Liga), die Sernow schon länger im Visier hatte. Ein neues und doch vertraut wirkendes Gesicht im Kader ist Anna Lacek - sie ist die Zwillingsschwester von Mittelblockerin Marie Lacek.

"Mit dem fast kompletten Kader können wir neben dem Athletiktraining auch schon taktische Varianten probieren und Trainingsspiele durchführen", sagt Trainer Uli Sernow. Die gab es unter anderem gegen Rosenheim und Straubing und als besonderen Härtetest gegen das eigene Herrenteam, das heuer in der dritthöchsten Leistungsstufe spielen wird.

Nach einem Vorbereitungsturnier in München an diesem Wochenende wartet ab Freitag ein spezieller Vorbereitungstermin: "Wir spielen ein Turnier in Carcare in der Nähe von Genua. Das ist einmal etwas anderes und für jede Spielerin eine tolle Motivation", erklärt Sernow. Mit Dolce Vita hat die Italienreise wenig zu tun: In zwei Tagen werden gleich fünf Spiele absolviert.

Der Ligastart bringt gleich einen Leckerbissen, die PSVBG muss zu Meister Steelvolleys Linz. Dort hat Erfolgstrainer Roland Schwab, jetzt ÖVV-Teamchef, das Zepter übergeben. Mit Lilly Hager aus Bürmoos und Bojana Ubiparip aus Neumarkt stehen zwei Salzburgerinnen in den Reihen von Linz.

Der Run auf den Volleyballsport ist ungebrochen: Nicht weniger als 110 Kinder und Jugendliche waren beim Sichtungstag der PSVBG dabei. "Toll, dass so viele volleyballbegeisterte Kinder dabei waren", sagt Sernow, der nun aber ein Problem hat: "Uns gehen die Trainer und Betreuer aus. Alle, die uns helfen wollen, sind herzlich willkommen."