Italiens Frauen erste Finalistinnen beim BJK-Cup

Italien steht als erstes Team im Finale des Billie Jean King Cups. Martina Trevisan und Jasmine Paolini brachten die Italienerinnen am Samstag im ersten Halbfinale in Sevilla gegen Slowenien mit zwei Einzel-Siegen uneinholbar in Führung. Trevisan besiegte Kaja Juvan mit 7:6(6),6:3, die Tennis-Weltranglisten-30. Paolini rang Tamara Zidansek mit 6:2,4:6,6:3 nieder. Slowenien stand erstmals in diesem Frauenbewerb im Halbfinale, für das erste Endspiel reichte es aber nicht.

BILD: SN/APA/AFP/CRISTINA QUICLER Trevisan freut sich über Finaleinzug beim BJK-Cup

Italien qualifizierte sich erstmals seit zehn Jahren für das Finale dieses Traditionsevents und trifft nun am Sonntag entweder auf Tschechien oder Kanada. Italien hatte 2013 auch den bisher letzten von vier Titeln im früher Fed Cup genannten Bewerb gewonnen.