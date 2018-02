ITF plant gravierende Davis-Cup-Reform

Der Internationale Tennisverband (ITF) plant eine große Veränderung des traditionellen Davis Cups. Nach kleineren Änderungen auf den unteren Ebenen soll nun die Weltgruppe stark reformiert werden. Ab 2019 soll es einen "World Cup of Tennis" für die 18 besten Nationen der Welt geben.

Der Bewerb soll innerhalb einer Woche an einem Austragungsort im November zum traditionellen Termin des Davis-Cup-Finales stattfinden. Die Pläne werden der jährlichen ITF-Generalversammlung im August in Orlando vorgelegt. Zur Umsetzung braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit. Die Pläne wurden gemeinsam mit der Investorengruppe Kosmos, die für eine 25-jährige Partnerschaft eine Investition in der Höhe von 3 Milliarden Dollar (2,44 Milliarden Euro) in Aussicht gestellt hat, präsentiert.

Präsident und Gründer der Investorengruppe Kosmos ist der Fußballstar Gerard Pique von FC Barcelona. "Unsere Vision ist, ein großes Finale am Saisonende zu schaffen, das ein Tennis- und Unterhaltungs-Festival sein soll", sagte ITF-Präsident David Haggerty in einer Aussendung des Verbandes.

Gespielt werden soll "best of three" in einer Gruppenphase und danach in einer K.o.-Phase. Jede Begegnung soll an einem Tag ausgetragen werden und aus zwei Einzeln und einem Doppel bestehen. Teilnahmeberechtigt sollen die 16 World-Group-Teams sein, die zwei restlichen Teilnehmer würden ausgewählt.

Wer es nicht ins Viertelfinale schafft, spielt gegen Kontinentalzone-1-Teams wie derzeit Österreich in einem Play-off um die Teilnahme am "World Cup of Tennis" des darauffolgenden Jahres. Die Kontinentalzonen I und II sollen nach wie vor in den traditionellen Davis-Cup-Wochen gespielt werden.

David Haggerty führte aus, dass es für die 18 teilnehmenden Teams einen Preisgeld-Pool von 20 Millionen Dollar (16,26 Mio. Euro) geben werde. Etliche Städte auf verschiedenen Kontinenten hätten bereits ihr Interesse an der Ausrichtung bekundet.

(APA)