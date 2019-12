J.T. Bö gewann Massenstart - Eder zum Jahresabschluss 8.

Weltcup-Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö hat auch das letzte Biathlon-Herrenrennen des Jahres in Le Grand-Bornand gewonnen. Der Norweger triumphierte am Sonntag im Massenstart überlegen und feierte seinen bereits fünften Saisonerfolg. Simon Eder schaffte als Achter sein bestes Saisonergebnis. Felix Leitner wurde Zwölfter. Julian Eberhard belegte im 30er-Feld mit sieben Strafrunden Platz 22.

Bö stürmte mit einem Fehlschuss und neuerlich überragender Laufleistung zu seinem insgesamt 43. Erfolg. Damit baute er auch seine Weltcup-Gesamtführung weiter aus. Im Jänner wird er sie aber verlieren, weil er in Oberhof und Ruhpolding aufgrund der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes fehlen wird. Vor der WM im Februar stehen auch noch die Bewerbe in Pokljuka (SLO) auf dem Programm, Bö will spätestens in Südtirol wieder mit dabei sein.

In Frankreich setzte sich Bö über 40 Sekunden vor Lokalmatador Emilien Jacquelin und seinem Bruder Tarjei durch, die ebenfalls eine Strafrunde gelaufen waren. Ex-Seriensieger Martin Fourcade wurde hinter seinem französischen Landsmann Quentin Fillon Maillet Fünfter.

Dem zuletzt mit gesundheitlichen Problemen kämpfenden Eder gelang ein versöhnlicher Jahresabschluss, der erste ÖSV-Podestplatz in diesem Winter war trotz nur eines Fehlers aber außer Reichweite. "Mit einem Top-Ten-Ergebnis geht man natürlich etwas leichter in die Weihnachtsferien", sagte Eder, der nach seiner Erkrankung in der Loipe nicht mit den Schnellsten mithalten konnte. Während Youngster Leitner zweimal in die Strafrunde musste, kam der WM-Dritte Eberhard mit nur 13 getroffenen Scheiben nicht in die Top 20.

Quelle: APA