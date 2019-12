Jackson führte Baltimore zu zehntem NFL-Sieg in Serie

Quarterback-Jungstar Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens am Donnerstag in der National Football League (NFL) zum zehnten Sieg in Folge geführt. Das Team aus Maryland fertigte die New York Jets zu Hause mit 42:21 ab und fixierte damit den Divisionssieg in der AFC North.

SN/APA (AFP/GETTY)/Patrick Smith Jackson befindet sich in herausragender Form