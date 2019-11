Jackson wirft fünf Touchdown-Pässe bei Baltimores Sieg

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson haben am Montagabend in der National Football League (NFL) einen eindrucksvollen 45:6-Sieg bei den Los Angeles Rams gefeiert. Der 22-jährige Jackson warf fünf Touchdown-Pässe beim Auswärtserfolg seines Teams. Ravens-Running-Back Mark Ingram überzeugte mit 111 Lauf-Yards und einem Touchdown.

Nach sieben Siegen en suite liegt Baltimore mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze der AFC North. Die Rams, die in der Vorsaison erst im NFL-Finale den New England Patriots unterlagen, müssen hingegen um die Play-off-Teilnahme bangen.

Quelle: Apa/Dpa