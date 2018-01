Jacksonville erreichte NFL-Viertelfinale

Die Jacksonville Jaguars haben in der National Football League (NFL) ihr erstes Play-off-Spiel seit zehn Jahren gewonnen. Das Team aus Florida setzte sich am Sonntag in der Wildcard-Runde gegen die Buffalo Bills zu Hause mit 10:3 durch. Nächster Gegner in der Divisional Round (NFL-Viertelfinale) sind kommendes Wochenende die Pittsburgh Steelers.

SN/APA (GETTY)/Mike Ehrmann Auf dem Spielfeld ging es nicht zimperlich zu