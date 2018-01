Jacksonville nach Sieg gegen Pittsburgh im NFL-Halbfinale

Die Jacksonville Jaguars haben in den Play-offs der amerikanischen Football-Liga NFL für eine Überraschung gesorgt und das Halbfinale erreicht. Das Team aus Florida besiegte in der Divisional Round am Sonntag die favorisierten Pittsburgh Steelers auswärts 45:42 (28:14). Für Jacksonville ist es der dritte Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte und der erste seit der Saison 1999/2000.

SN/APA (AFP/Getty)/Rob Carr Riesenjubel bei den Jacksonville Jaguars