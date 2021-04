Jakob Herrmann: Heiratsantrag auf dem Großglockner

Bei Skibergsteiger Jakob Herrmann finden auch romantische Momente in luftiger Höhe statt. Der Werfenwenger machte seiner Partnerin Andrea einen Heiratsantrag auf dem Gipfel des Großglockners. Das ganz persönliche Highlight ging viral.

Das Wichtigste: Sie hat Ja gesagt. Andrea Hartleb, die die Berg-Leidenschaft ihres Partners teilt, wurde auf dem höchsten Punkt Österreichs vom Antrag überrascht. Jakob Herrmann hat den besonderen Moment per Kamera eingefangen und über seine Social-Media-Kanäle geteilt. Das Datum war nicht zufällig: Am Mittwoch, dem Tag des Antrag in 3797 Metern Höhe, feierte das Paar auch seinen Jahrestag.

Hunderte Gratulationen trafen als prompte Reaktion auf Facebook und Instagram ein. Der 33-jährige Lehrer und Profi-Paragleiter hat sich in den vergangenen Jahren als Österreichs bester Skibergsteiger etabliert. Neben Spitzenplätzen im Weltcup hat er zahlreiche Siege und Podestplatzierungen bei Klassikern wie dem Adamello Ski Raid oder der Mountain Attack gesammelt.