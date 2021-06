Am Wilden Kaiser in Tirol krönte sich der Werfenwenger Jakob Herrmann zum österreichischen Meister im Skyrunning.

Der Weltklasse-Skibergsteiger hält es auch im Sommer nicht ohne Berge aus. Beim Kaiserkrone Trail in Scheffau am Wilden Kaiser bewältigte der Werfenwenger den Beglauf üer 24,7 Kilometer und 2730 Höhenmeter in 3:23:54 Stunden als Drittschnellster und holte den parallel vergebenen österreichischen Meistertitel.