Jakob Herrmann lässt Trailrunning-Heim-WM aus

Schweren Herzens absagen muss Jakob Herrmann für die Weltmeisterschaft im Trailrunning in Tirol. Eine Verletzung bremst ihn aus.

Am Freitag wäre der Werfenwenger Ausnahmesportler im Long Trail der WM über 85 Kilometer und mehr als 5000 Höhenmeter zwischen dem Stubaital und Innsbruck gestartet. Der Skibergsteiger hat auch etliche beachtliche Erfolge in der sommerlichen Variante des Gipfelsturms vorzuweisen. Umso mehr ärgert ihn die Absage: "Ich wäre sehr gern mitgelaufen, gerade vor heimischem Publikum." Eine Wadenverletzung setzte ihn aber schachmatt - die enorme Belastung eines so langen Bewerbs wäre ein zu großes Risiko gewesen. Herrmann drückt seinen Landsleuten, darunter den Neukirchnern Hans-Peter und Manuel Innerhofer, die Daumen und blickt bereits vorwärts: "Ich konzentriere mich auf den Großglockner-Ultratrail Ende Juli sowie auf den Montblanc-Trail Ende August in Chamonix."