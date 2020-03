Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg früh mit Knieverletzung out

Für Jakob Pöltl hat das Spiel der San Antonio Spurs gegen Orlando Magic am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) schmerzhaft geendet. Der Center aus Wien schied nach nur 4:14 Minuten mit einer Verletzung am rechten Knie aus. Die Texaner gewannen 114:113.

SN/APA (AFP/Getty)/RONALD MARTINEZ Jakob Pöltl verletzte sich