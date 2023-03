Jakob Pöltl beim 250. Sieg in NBA mit Double-Double

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) mit einem Double-Double seinen 250. Sieg bei Einsätzen in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Der Wiener gewann mit den Toronto Raptors 125:110 gegen die Denver Nuggets, womit die Revanche für das 113:118 auswärts vom Montag vergangener Woche gelang. Der Center aus Wien bilanzierte mit zwölf Punkten und elf Rebounds sowie fünf Assists, zwei Blocks und einem Steal in 27:14 Einsatzminuten.

Die Kanadier mit dem heimischen NBA-Pionier hatten vor allem vor der Pause ein wahres Offensiv-Spektakel aufs Parkett gezaubert. 49 Punkte im ersten Viertel bedeuteten sogar Clubrekord - und das gegen den Leader der Western Conference mit dem zweifachen und amtierenden "MVP" Nikola Jokic in seinen Reihen. "Wir haben sehr konzentriert gespielt und auch sehr gut getroffen. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir, sobald die Nuggets ihren Run hatten, einen Weg gefunden haben zurückzukommen", analysierte Pöltl. Mit seiner Leistung zeigte er sich "eigentlich ganz zufrieden". "Ich habe das Gefühl, dass ich viele kleine Sachen am Court recht gut gemacht habe."

Beide Teams hatten zuletzt dreimal verloren, die Nuggets sind nach der nun vierten Niederlage zumindest in einer Mini-Krise. Die Führung im NBA-Westen ist freilich noch nicht gefährdet. Für Toronto bedeutete der Sieg in jedem Fall "Big Points". Die Kanadier sicherten damit Platz neun in der Eastern Conference ab. Fred VanVleet mit 36 und O.G. Anunoby mit 24 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer der Raptors. Denver wurde von Jokic mit 28 Zählern angeführt. Nächster Gegner von Pöltl und Kollegen ist Oklahoma City Thunder am Donnerstag.

Als erstes Team für das Play-off qualifiziert sind die Milwaukee Bucks nach dem 116:104 bei den Phoenix Suns. Giannis Antetokounmpo erzielte 36 Punkte für das derzeit beste Team der Liga, das als erste Mannschaft die Marke von 50 Siegen in dieser Saison erreicht hat. Die Bucks haben von den vergangenen 23 Spielen 21 gewonnen. Ihre Chancen auf das Play-off verbessert haben die Los Angeles Lakers mit einem 123:108 bei den New Orleans Pelicans. Die auf dem neunten Platz im Westen liegenden Kalifornier distanzierten damit den direkten Verfolger und zogen mit nun 34 Siegen bei 35 Niederlagen mit den Dallas Mavericks gleich. Das direkte Duell der Lakers und der Mavs steigt am Freitag in Los Angeles.

