Jakob Pöltl erzielt NBA-Karrierebestleistung mit 17 Rebounds

Jakob Pöltl hat am Mittwoch (Ortszeit) mit 17 Rebounds beim 114:106 der San Antonio Spurs über Oklahoma City Thunder eine Karrierebestleistung in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Zudem 20 Punkte bedeuteten das 19. Double-Double für den Center in diesem Spieljahr, der weiters fünf Assists und zwei Blocks in 31:38 Minuten Einsatzzeit für sich verbuchte. Die Texaner halten nach fünf von acht Spielen auf ihrem "Rodeo Road Trip" bei 3:2-Siegen.

Die Spurs legten in Oklahoma City schon vor der Pause den Grundstein für ihren Erfolg. 73:58 lagen sie zur Halbzeit voran. In der Schlussminute kamen die Gastgeber noch auf 106:111 heran. "Wir waren zwischendurch etwas nachlässig, aber insgesamt war es eine gute Leistung", resümierte Pöltl. Für seinen Coach Gregg Popovich war das 114:106 der 1.333ste Sieg in der NBA. Der 73-Jährige ist damit alleiniger Zweiter in der ewigen Rangliste. Don Nelson hält bei 1.335 Erfolgen und wird wohl bald an der Spitze abgelöst werden. Wegen des All-Star-Wochenendes in Cleveland legt die Liga von Freitag bis einschließlich Mittwoch kommender Woche eine Spielpause ein. San Antonio ist am 25. Februar mit dem Gastspiel bei den Washington Wizards wieder im Einsatz. Gegen Nachzügler Detroit Pistons ist für die Boston Celtics mit 111:112 eine neun Spiele andauernde Siegesserie zu Ende gegangen. NBA-Leader Phoenix Suns mühte sich zu einem 124:121 gegen die Houston Rockets, die in der Western Conference das Schlusslicht bilden. Chris Paul musste nach zwei Technischen Fouls gegen ihn im dritten Viertel vorzeitig vom Parkett. Die Los Angeles Lakers kamen nach zuletzt drei Pleiten hintereinander mit einem 106:101 gegen Utah Jazz wieder zu einem vollen Erfolg. Die Portland Trail Blazers liegen nach einem 123:119 bei den Memphis Grizzlies weiterhin zwei Siege vor San Antonio auf Platz zehn im NBA-Westen und damit auf der Position, die noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt. NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (20 Punkte, Karrierebestleistung 17 Rebounds, 5 Assists in 31:38 Minuten von Jakob Pöltl) 106:114, Orlando Magic - Atlanta Hawks 109:130, Boston Celtics - Detroit Pistons 111:112, Indiana Pacers - Washington Wizards 113:108, New York Knicks - Brooklyn Nets 106:111, Chicago Bulls - Sacramento Kings 125:118, Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 119:123, Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 91:103, Phoenix Suns - Houston Rockets 124:121, Golden State Warriors - Denver Nuggets 116:117, Los Angeles Lakers - Utah Jazz 106:101.