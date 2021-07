Jakob Pöltl: "Ich bin mit meinem Gehalt sehr zufrieden"

NBA-Star Jakob Pöltl sprach beim Heimatbesuch in Wien über Coronabelastungen, sein Gehalt und die Aussicht auf einen weiblichen Cheftrainer.

Den Temperaturvergleich mit San Antonio (Texas) hat Wien in diesen Tagen gewonnen. Für Basketballer Jakob Pöltl ist die Urlaubszeit in seiner Heimat dennoch eine willkommene Gelegenheit, sich nach einer heißen und intensiven Saison in der NBA abzukühlen. Der einzige Österreicher in der nordamerikanischen Profiliga hatte coronabedingt ein noch dichteres Programm zu absolvieren als sonst.

Ende Mai war die Jagd nach einem Play-off-Platz für die Spurs vorbei. Bei einem Pressetermin an der Alten Donau plauderte der 26-jährige 2,13-Meter-Mann über...



...seinen aktuellen Tagesablauf: "Unter der Woche trainiere ich am Vormittag mit meinem alten Club, den Wolves, und treffe mich am Nachmittag mit Familie und Freunden. Bei der Fußball-EM habe ich einige Spiele mitverfolgt. "



... seine persönliche Saisonbilanz:

" Anfangs ist es mir schwer gefallen, die Saison positiv zu sehen. Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir hatten doch eine sehr starke erste Saisonhälfte und sind dann zurückgefallen. Mit etwas mehr Abstand konnte ich dann auch meine Entwicklungsschritte positiver sehen."



... seine neue Rolle: "Anfangs war es ungewohnt, man ist mit anderen Teamkollegen auf dem Feld. Mit mehr Spielminuten bin ich offensiv aggressiver geworden. Ich habe daran gearbeitet, mit mehr Selbstvertrauen reinzugehen und facettenreicher agieren zu können."



... seinen höheren Stellenwert: "Natürlich ändert sich mit mehr Spielzeit auch der Stellenwert. Meine Meinung zählt mehr, auch die Coaches hören verstärkt auf einen. Es geht jetzt in mein sechstes Jahr, da muss auch von mir mehr kommen, am Feld und drum herum."



...die Unterbrechung der Saison wegen Corona: "Das hat uns etwas das Momentum weggenommen. Wir hatten da gerade einige gute Siege. Die Pause hat uns nicht so sehr geschadet wie der Spielplan danach. Wir mussten jeden zweiten Tag und teilweise sogar noch öfter auf den Platz. Irgendwann geht einem die Kraft aus. So haben wir es am Ende nicht geschafft, unser hohes Niveau zu halten."



... die Rückkehr ins "normale" Leben: "Für mich war der Knackpunkt, als ich die Impfung bekommen hatte und damit einiges mehr an Freiheiten zurückerhalten habe. Wir konnten wieder normal essen gehen und Freunde treffen. Das war auch mental ein wichtiger Schritt und hat sich im Vergleich zu davor wie ein Traum angefühlt."



...seinen im Vergleich eher mittelmäßig bezahlten Vertrag: "Mit meinem Gehalt (Anm.: Ca. 22 Millionen Euro für drei Jahre) bin ich mehr als zufrieden. Nachdem mir Geld nicht so wichtig ist, stört es mich nicht, dass ich im Vergleich vielleicht unterbezahlt bin."



...seine Bekanntheit in Österreich: "Es wird jeden Sommer mehr. Andererseits bin ich ganz gern unterm Radar unterwegs, was bei meiner Größe eher nicht so einfach ist."



...seine Heimat: "Ich habe schon das Gefühl, dass Österreich immer noch meine Heimat und mein Zuhause ist. Die Zeit wird mir jetzt fast zu kurz, um alle Verwandten und Freunde zu treffen."



... Einsätze im österreichischen Nationalteam: "Ich habe mich schon mit dem Headcoach zusammengesetzt. Wir müssten viel am Zusammenspiel arbeiten. Es fehlt noch das Ok von den Spurs und von der NBA. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, für Österreich zu spielen."



...ob er nach dem Aus die restliche Saison noch verfolgt: "Ich bin eher der Typ, der abzuschalten versucht. Ich verfolge noch die Resultate, aber ich schaue mir die Spiele nicht mehr an."



.... Spurs-Assistenztrainerin Becky Hammon, die als erste Frau bereits aushilfsweise Cheftrainerin in der NBA war: "Ich traue ihr auf alle Fälle zu, dass sie auch Headcoach werden kann. Ich halte sie für eine sehr talentierte Trainerin, die ein gutes Spielverständnis hat. Die hohe Hürde für sie ist, dass sich noch kein Club getraut hat, der erste zu sein, der eine Frau auf den Posten beruft."



...die Fußball-EM: "Ich habe alle Spiele der Österreicher live gesehen. Gegen Italien war es eine coole Partie, es hätte auch anders ausgehen können. Man kann sehr stolz auf die Leistung sein. Es ist eine neue Erfahrung für Österreich, so weit zu kommen. Ich freue mich aufs Finale, das werde ich mir mit Freunden zusammen anschauen."