Jakob Pöltl: "Ich will in der NBA Titel gewinnen"

Basketball-Export Jakob Pöltl über die Relativität von Resultaten, die Katar-WM und Red Bull Salzburg.

Trotz vier Niederlagen in Folge mit den San Antonio Spurs wirkt Jakob Pöltl in der Zoom-Medienrunde sehr entspannt. In seiner siebenten NBA-Saison sieht der 27-jährige Österreicher sein Team und auch sich selbst in einer langfristig angelegten Lernphase.

Wie geht es Ihnen aktuell nach dem recht wechselhaften Saisonstart mit den Spurs? Pöltl: Nach dem guten Anfang haben wir ein paar Spiele hintereinander verloren. Ich muss aber sagen, die Resultate sind gar nicht so wichtig. Sondern wie wir am Spielfeld ...