Jamaikas Leichtathletikteam ist in Rif eingetroffen

Seit Donnerstag weilt eine Abordnung des jamaikanischen Leichtathletikteams in Salzburg.

Die Weltklassetruppe wird sich, wie berichtet, im ULSZ Rif auf die Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) vorbereiten. Der Salzburger Leichtathletikverband und das ULSZ Rif organisieren den Aufenthalt. Angeführt wird die Mannschaft von der zehnfachen Sprintweltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Price. Dazu kommen WM-Medaillengewinnerinnen wie Rushell Clayton (400 m Hürden), Kemba Nelson (Sprint) oder Stacey Williams (400 m) sowie die dreifache Juniorenweltmeisterin Kerrica Hill und mehrere junge Sprinter mit 100-Meter-Bestzeiten um 10 Sekunden. Begeistert zeigten sich die Sportlerinnen und Sportler von den Einrichtungen in Rif, darunter die Leichtathletikhalle und die Kraftkammer. Am Beginn der Woche wird das Team einen Abstecher an den WM-Schauplatz Budapest unternehmen.