James, Durant, Davis und Irving im selben All-Star-Team

Die Basketball-Superstars LeBron James (Cleveland Cavaliers) und Stephen Curry (Golden State Warriors) haben am Donnerstag in einem nicht-öffentlichen Verfahren die Mannschaften für das All-Star-Game der NBA am 18. Februar (Ortszeit) in Los Angeles zusammengestellt. Dabei kommt es erstmals nicht zu einem Spiel zwischen einer Ost- und West-Auswahl, sondern zum Duell "Team LeBron vs. Team Stephen".

SN/APA (GETTY)/Gregory Shamus James und Curry durften wählen