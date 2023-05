Jayco als zweites World-Tour-Team bei Tour of Austria dabei

Bei der Österreich-Radrundfahrt wird mit Jayco ein weiteres World-Tour-Team an den Start gehen. Das verlauteten die Organisatoren der zwischen 2. und 6. Juli stattfindenden Tour of Austria am Montag in Steyr im Rahmen der Streckenpräsentation der vierten Etappe. Damit könnte auch der für den australischen Rennstall in die Pedale tretende Oberösterreicher Lukas Pöstlberger bei Österreichs Rad-Saisonhighlight zu sehen sein, sofern er nicht für die Tour de France nominiert wird.

BILD: SN/APA/AFP/SOEREN STACHE Pöstlberger ist vielleicht auch bei der Tour of Austria dabei

Mit dem Deutschen Felix Engelhardt steht bei Jayco auch der U23-Straßen-Europameister vom vergangenen Jahr unter Vertrag. Mit Alpecin war zuvor schon ein weiteres World-Tour-Team als Teilnehmer präsentiert worden. Die vierte und zugleich vorletzte Etappe (Start 10.30 Uhr) ist die längste der gesamten Rundfahrt und verläuft über 197,2 Kilometer von St. Johann/Alpendorf quer durch Oberösterreich nach Steyr.