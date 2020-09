Die 25-jährige Jennifer Brady ist am Sonntag als erste Spielerin in das Viertelfinale der Tennis-US-Open eingezogen. Die als Nummer 28 gesetzte US-Amerikanerin fertigte die Deutsche Angelique Kerber im Louis-Armstrong-Stadion in New York mit 6:1,6:4 ab.

SN/APA (AFP)/AL BELLO Jennifer Brady überrascht Kerber

Quelle: Apa/Dpa