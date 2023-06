Jetzt hat das ÖOC den finalen Kampf

Am 3. Juli wird über Wahlvorschlag abgestimmt - Richtungsentscheidung zwischen Karl Stoss und seinen Kritikern.

Zumindest die Karten liegen jetzt ganz offen auf dem Tisch: Am 3. Juli wird das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den umstrittenen Wahlvorschlag der Wahl-Kommission unter Vorsitz von Peter McDonald (Union) abstimmen. Das wurde am Mittwoch in einer Vorstandssitzung beschlossen. Dieser Vorschlag sieht an der Spitze ÖOC-Präsident Karl Stoss vor, als Stellvertreter wären Roswitha Stadlober (Ski Austria), Sonja Spendelhofer (Leichtathletik) und Thomas Reichenauer (Ringen) vorgesehen. Was auf den ersten Blick nach einer amikalen Lösung aussieht, birgt jedoch genügend Sprengkraft: Stoss will mit diesem vorgeschlagenen Vorstand nicht weitermachen, wie er mehrfach erklärt hat. Daher hat er auch die geplante gewesene Wahl verschoben. Nun kommt es zur Kampfabstimmung: Wird der Vorschlag angenommen, wird mit dem Rücktritt von Stoss (und Generalsekretär Mennel) gerechnet. Wird er abgelehnt, gibt es im September eine Neuwahl für einen Vorstand nach Vorstellungen von Stoss.