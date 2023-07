Jhonatan Narváez sicherte sich den Tour of Austria Gesamtsieg

Der Ecuadorianer ist der erste Südamerikaner, der sich den Sieg des österreichischen Radfestes schnappt - Narváez war auch der erste, der im St. Johanner Alpendorf die Ziellinie querte.

Der spätere Tour-Gesamtsieger Jhonatan Narváez sicherte sich auch den Sieg in St. Johann.

Drei der fünf Etappen und damit auch den Gesamtsieg konnte sich der 26-jährige Ecuadorianer Jhonatan Narváez im Rahmen des absoluten Highlights im österreichischen Radsport-Kalender sichern.

Die erste Etappe der Tour führte das internationale Starterfeld von Dornbirn über 147,6 Kilometer und 1762 Höhenmeter durch die schönsten Gegenden Vorarlbergs, vom Rheintal über das Vorderland und durch den vorderen Bregenzerwald. Es kam kurz vor dem Ziel zum erwarteten Massensprint, wo sich der dreifache Giro d'Italia-Etappensieger Pascal Ackermann gegen Jhonatan Narváez und Kim Alexander Heiduk durchsetzen konnte.

Etappe zwei führte die Rad-Asse von St. Martin am Arlberg auf 158,8 Kilometern mit 1803 Höhenmetern bis nach Innsbruck. Narváez schlug nach dem zweiten Platz am Vortag zurück und resümierte: "Wir fahren viele Rennen in Europa. Aber das hier ist sicher eines der schönsten Rennen, die ich je gefahren bin."

Danach folgte aus Pongauer Sicht das absolute Highlight der Tour. Die dritte Etappe brachte die Athleten vom Osttiroler Sillian über den Großglockner ins St. Johanner Alpendorf. Den renommierten Glocknerkönig sicherte sich der Deutsche Jonas Rapp knapp vor dem Österreicher Lukas Pöstlberger. Tausende Sport-Fans peitschten die Rad-Elite durch das Salzachtal. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel lag Rapp mehr als fünf Minuten vor dem Hauptfeld. Doch kurz vor dem Ziel sollten noch in Schwarzach ein giftiger Anstieg mit 1,5 Kilometern Länge und dann vor allem der Schlussanstieg hinauf ins Alpendorf auf die Profis warten. 16 Kilometer vor dem Ziel war für Pöstlberger und Rapp der Traum vom Etappensieg vorbei, das Hauptfeld schloss auf. Im Finale war Jhonatan Narváez wieder nicht zu schlagen.

Etappe vier führte von der Pongauer Bezirkshauptstadt über 197 Kilometer ins oberösterreichische Steyr. Matteo Sobrero siegte vor Teamkollegen Felix Engelhardt. Narváez haderte im Zielsprint mit technischen Problemen, wurde Etappen-Achter, konnte aber die Gesamtführung verteidigen.

Im letzten Abschnitt der wiederbelebten Rad-Tour holte Jhonatan Narváez erneut den Sieg und damit den ersten Österreich- Radrundfahrt-Gesamtsieg für Südamerika. Von Ybbs an der Donau ging es über 155,8 Kilometer und 2687 Höhenmeter zum Sonntagberg, wo sich Jhonatan Narváez knapp gegen Welay Hagos Berhe vom Team Jayco AlUla, der zum zweiten Mal Zweiter wurde, durchsetzen konnte: "Das ist der wichtigste Rundfahrtssieg in meiner Karriere. Heute der dritte Sieg bei dieser tollen Rundfahrt. Es war sehr hart heute, aber mein Team hat super gearbeitet. Neben dem Etappensieg beim Giro d'Italia ist das sicher mein größter Erfolg", freute sich Tour- Gesamtsieger Jhonatan Narváez.