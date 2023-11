Johannes Lamparter geht als Massenstart-4. auf Schanze

Johannes Lamparter kämpft nach seinem sechsten Rang zum Auftakt und Rang zwei am Samstag auch im dritten Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka um einen Podestplatz. Der Weltcup-Titelverteidiger landete im 10-km-Massenstartrennen am Sonntagvormittag auf dem vierten Rang. Nur 0,6 Sekunden hinter Laufsieger Vinzenz Geiger (25:29,0 Min.), der jeweils 0,3 Sek. vor Jarl Magnus Riiber (NOR) und seinem deutschen Landsmann Johannes Rydezk blieb.

Zweitbester ÖSV-Kombinierer war Stefan Rettenegger, der mit nur 2,5 Sekunden Rückstand Achter wurde. Mit von der Partie war u.a. auch wieder der zuletzt angeschlagene Franz-Josef Rehrl. Er kam hinter Martin Fritz (28.) und Thomas Rettenegger (29.) als 31. ins Ziel (+59,2 Sek.). Der letzte Bewerb des Weltcup-Auftaktwochenendes wird um 13.35 Uhr mit dem Sprung von der Großschanze entschieden.