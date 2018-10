Jubel um Herzog nach Israels Nations-League-Erfolgen

Andreas Herzog hat die Kritik in Israel vorerst verstummen lassen. Als Teamchef der israelischen Fußball-Nationalmannschaft steht der Wiener in der Nations League vor dem Aufstieg. Das 2:0 gegen Albanien am Sonntag in Beer Sheva war der zweite Sieg in Folge für die Israeli. Nach zwei Niederlagen zu Beginn seiner Amtszeit schon ein wenig in der Kritik, hat sich das Blatt für Herzog gewendet.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ In Israel ist man mit Herzog überaus zufrieden