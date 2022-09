Elena Dengg holt Silber bei der Junioren-EM

Erst im Finale musste sich Judo-Talent Elena Dengg bei der Junioren-EM in Prag am Freitag geschlagen geben. Die Salzburgerin ließ sich auf dem Weg dorthin auch von starken Gegnerinnen nicht aufhalten.

Am zweiten Wettkampftag der Junioren-EM in Prag durfte Österreich (nach Bronze durch Verena Hiden am Donnerstag, -57) bereits über Medaille Nummer zwei jubeln. Elena Dengg (ESV Sajindo Bischofshofen) gewann Silber in der Kategorie bis 70 kg, musste sich erst im Finale der zweifachen Junioren-Weltmeisterin (und zwei Jahre älteren) Spanierin Ai Tsunoda Roustant mit Ippon geschlagen geben.



Die 18-jährige Salzburgerin besiegte in der Vorrunde u.a. die Junioren-Vize-Weltmeisterin Fidan Ogel (TUR), Sofija Czibovska (LAT) und Maya Kogan (ISR). Der Sieg gegen Ogel war die Revanche für die Niederlage bei der Junioren-WM in Guayaquil (ECU) vor einem Monat.

Im Semifinale setzte sich Dengg, die heuer bereits bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Banská Bystrica (SLK) Silber geholt hatte, gegen die Deutsche Sarah Mellau nach Waza-ari-Rückstand mit Ippon nach einer Bilderbuch-Aktion (Ouchi-gari) durch.

"Alle Erwartungen übertroffen"

"Elena hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Die Revanche gegen Ogel ist eindrucksvoll gelungen. Sie hat in allen Runden, auch im Finale, wirklich extrem stark gekämpft. Die Silbermedaille ist für sie ein Traum, erst recht weil es schon die zweite in diesem Jahr ist. Das spricht für sich", erklärte Nationalter Belá Risz.



ESV-Sanjindo-Heimtrainerin Marianne Niederdorfer, die Nationaltrainer Belá Risz, Felipe Kitadai, Physiotherapeutin Corinna Kasper und ÖJV-Präsident Martin Poiger. Sie alle wollten ihr persönliches Selfie mit Silbermedaillen-Gewinnerin Elena Dengg. Danach stand die 18-jährige Salzburgerin zum ersten Interview bereit.



Elena, hättest du nach dem Blick auf die Auslosung diesen Erfolg für möglich gehalten?

Elena Dengg: "Mein erster Gedanke war: Leicht ist mein Pool wirklich nicht. Das hat sich ja letztlich auch bewahrheitet. Ich habe gegen alle Medaillengewinnerinnen gekämpft, die waren durchwegs in meiner Rasterhälfte. Dann habe ich mir gedacht: Wenn du eine Medaille willst, musst du sowieso vier Siege feiern. Das Ziel war: Möglichst gut zu kämpfen. Ich glaube, das ist mir richtig gut gelungen."



Der Knackpunkt war der Sieg in Runde zwei gegen die Vize-Weltmeisterin Fidan Ogel (TUR), deine persönliche Revanche für die Niederlage in Ecuador, oder?

Dengg: "Ich wusste ja schon nach dem WM-Kampf in Guayaquil, dass sie durchaus schlagbar gewesen wäre. Sie ist definitiv nicht unschlagbar."



Wie hast du das Finale gegen die Doppel-Weltmeisterin Ai Tsunoda-Tournant (ESP) erlebt, sie ist eine von denen, die schon zwei Jahre älter sind, sie ist auch in der allgemeinen Klasse bereits Top-10 in der Weltrangliste. Also eine schwerere Aufgabe hätte es kaum geben können?

Dengg: "Ich wusste von ihren Erfolgen. Aber natürlich wollte ich trotzdem gewinnen. Und ganz unmöglich war es auch nicht... Ich trainiere dafür, am Tag X alle zu schlagen."