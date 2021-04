Judoka Filzmoser in zweiter EM-Runde ausgeschieden

Ex-Europameisterin Sabrina Filzmoser ist am Freitag zum Auftakt der Judo-EM in Lissabon in der zweiten Runde gegen Lokalmatadorin Telma Monteiro ausgeschieden. Die 40-Jährige verlor gegen die Olympia-Dritte im Kampf um den Viertelfinaleinzug knapp vor Schluss mit Waza-ari. Damit blieb die in letzter Zeit von Verletzungen beeinträchtigte Oberösterreicherin bei ihrer 23. und letzten EM unplatziert.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Zweitrunden-Aus für Filzmoser (Archivbild)

"Natürlich bin ich enttäuscht. Mein Anspruch war eine Medaille", sagte Filzmoser nach dem Out am Schauplatz ihrer ersten EM-Goldenen von 2008. "Richtig schade. Sabrina hatte die Chance auf eine Überraschung, hat den Kampf bis zuletzt offen gehalten. Die Niederlage ist richtig bitter", meinte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser. In Runde eins der Klasse bis 57 Kilogramm hatte die neunmalige EM-Medaillengewinnerin die Deutsche Paulina Starke besiegt. Am Samstag greifen Magdalena Krssakova, Michaela Polleres, Lukas Reiter und Shamil Borchashvili ins Geschehen ein.