Judoka Graf nach Auftaktsieg gescheitert

Judoka Bernadette Graf ist am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Gewichtsklasse bis 78 kg in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Tirolerin musste sich der Weltranglisten-Ersten, Weltmeisterin von 2019 und aktuellen WM-Zweiten Madeleine Malonga beugen, die Französin gewann mit Ippon-Wertung.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Zunächst hatte Graf gegen Ma noch das bessere Ende für sich gehabt

Zuvor hatte Graf ihren ersten Kampf gewonnen. Gegen die Chinesin Ma Zhenzhao setzte sich die EM-Dritte mit Ippon durch. Am Vortag hatte ihre Teamkollegin Michaela Polleres in der Klasse bis 70 kg Silber gewonnen.