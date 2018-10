Judoka Leutgeb holte Bronze bei Jugendspielen

Judoka Daniel Leutgeb hat am Sonntag bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen (YOG) in Buenos Aires die erste Medaille für das ÖOC-Aufgebot geholt. Der 17-jährige Oberösterreicher eroberte in der Klasse bis 55 Kilogramm wie auch schon zuvor bei der U18-EM Bronze.

Nach zwei Ippon-Siegen war der Athlet der ASKÖ Reichraming im Halbfinale dem topgesetzten Weißrussen Artsiom Kolasau unterlegen. Im Kampf um Bronze gegen Ariel Shulman aus Israel triumphierte der einzige Judoka im ÖOC-Team jedoch mit Ippon in der Verlängerung. "Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen, Kraft gegen Technik", sagte Daniel Leutgeb nach dem Gewinn des Kampfes um Bronze. "Ich bin froh, dass sich am Ende das jahrelange Technik-Training bezahlt gemacht hat." Der Teenager hat große Ziele: "Ich möchte auch bei den Großen eine Olympia-Medaille. Tokio 2020 wird sich nicht ausgehen, aber vier Jahre später in Paris will ich unbedingt dabei sein." Quelle: APA