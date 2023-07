Judoka Marlene Schinwald bei EYOF auf Platz fünf

Nur knapp eine Medaille verpasst hat Judotalent Marlene Schinwald aus Neumarkt beim Europäischen Jugend-Olympiafestival in Maribor. In Rekordlaune war Salzburgs Schwimm-Nachwuchs.

An der späteren Siegerin Khadizha Gadashova aus Kasachstan scheiterte Marlene Schinwald im Halbfinale der Kategorie bis 52 kg. Im Kampf um Bronze war sie gegen die starke Ungarin Luca Veg von Beginn an im Hintertreffen, verlor den Kampf schließlich und belegte Rang fünf. Zuvor hatte die 16-Jährige von der Judo-Union Flachgau nach Freilos die Rumänin Silvia Pomana sowie Laurine Gashi aus dem Kosovo besiegt.

Im Schwimmbecken waren die Salzburger Vertreter wieder auf Rekordkurs. Katharina Schiessendoppler zog über 200 Meter Freistil ins Semifinale ein und belegte Gesamtrang zwölf. 2:07,56 Min. bedeuten Salzburger Jugendrekord. "Wie es aussieht, kann ich am Nachmittag immer noch zulegen. Wenn man in einem Halbfinale schwimmt, dann ist man noch einmal mehr motiviert. Ich habe mich in der Halle von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin von der Stimmung wirklich beeindruckt. Es ist einfach unglaublich, dass ich das hier alles erleben darf. Die persönliche Bestzeit hat natürlich einen großen Stellenwert. Den Schwung will ich jetzt für die Mixed-Staffel und die 50 m Freistil mitnehmen. Schön langsam wird es zwar anstrengend, aber ich freue mich auf jedes Rennen", erklärte Schiessendoppler nach ihrem Bewerb.

Nikolay Parvov wurde über 200 Meter Rücken 13. Bereits im Vorlauf schwamm er in 2:09,45 Min. Salzburger Jugend- und Juniorenrekord. "Ich bin von Wien nach Salzburg übersiedelt und habe sehr viel umgestellt - unter anderem trainiere ich jetzt sehr viel in der Früh. Es ist schön, dass man sieht, dass sich der Wechsel bezahlt gemacht hat. Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden und sehe mich auf einem guten Weg. Daran will ich anknüpfen und konsequent weiterarbeiten", sagte Parvov.