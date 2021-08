Jüdische Emigranten als Top-Kicker

Bevor sie über Salzburg auswanderten, schlossen sich jüdische Emigranten in einem Fußballklub zusammen. Über das kurze Leben von Salzburgs einzigem jüdischen Verein Hakoah Hallein.

Anton Wallinger, kurz zuvor zum Sekretär des Salzburger Fußballverbands (SFV) bestellt, staunte nicht schlecht, als er Ende Juni 1951 im Büro in der Salzburger Gstättengasse einen Brief öffnete, dessen Absender ihm nicht bekannt war. SC Hakoah Hallein stand auf dem Kuvert, unterzeichnet war der Brief mit "Georg Lazar, D.P.Lager Hallein". Der Verein wollte in den SFV aufgenommen werden. Wallinger kannte wohl den hebräischen Namen Hakoah aus der Geschichte des Wiener Fußballs, hatte ihn mit Salzburger Bezug aber noch nie gehört. Er ...